Das technische Bild hat sich im DAX einen Tag vor der FED-Notenbanksitzung am Mittwoch nicht verändert. Kurz nach der XETRA-Eröffnung um 9 Uhr kam es zu einem kurzen bearishen Stint, der allerdings im Bereich um 12.900 Punkte zum Stehen kam und die Einschätzung meinerseits in der gestrigen ...

