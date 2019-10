The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.10.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.10.2019



ISIN Name



CA16308A1021 CHEETAH CANYON RES

CA2928074012 ENFORCER GOLD

IM00B1VVFG94 TAU CAPITAL PLC

US6300771051 NANOMETRICS INC.

US74039M1018 PREDICTIV.ONCOLOGY DL-,01