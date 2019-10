China schickt sich an, seine Goldreserven angesichts der globalen Unsicherheiten und der Aussicht auf neuerliche Zinssenkungen weiter aufzustocken.Dies geht aus Nachrichten der staatlichen chinesischen Verwaltung für die Devisenreserven hervor. Ihre Daten zeigen einen deutlichen Anstieg der chinesischen Goldbestände in den letzten 10 Monaten. Nach Angaben der Behörde stieg der Goldbestand in den letzten 10 Monaten auf 1.948 Tonnen per September 2019.Bildnachweis: © Telefonaktiebolaget L. M. EricssonDie Geldschöpfung der Notenbanken jener Länder, deren Währungen China als Devisenreserven hält, ist eine ganz konkrete Bedrohung für deren Wertstabilität. Insofern ist es wenig überraschend, dass China den immer noch sehr niedrigen Anteil von Gold an seinen über 3,2 Bio. Dollar großen Devisenreserven erhöhen will.

Den vollständigen Artikel lesen ...