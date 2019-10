Straubing (ots) - Der Bedarf an europäischen Lösungen ist zweifellos vorhanden. Blickt man jedoch auf die Probleme bei anderen Gemeinschaftsprojekten etwa im Rüstungsbereich, kommen Zweifel auf, ob Europa in der Lage ist, bei "Gaia X" den engen Zeitplan einzuhalten. Es ist zu hoffen, dass Politik, Entwickler und Unternehmen für eine positive Überraschung sorgen. Es wird höchste Zeit, dass Deutschland mehr aus seinen Möglichkeiten macht. Schon oft haben hiesige Wissenschaftler mit ihren Entdeckungen Grundlagen für wichtige Technologien geschaffen. Man denke nur an den mp3-Standard. Das große Geld mit fertigen Produkten wurde jedoch anderswo gemacht. Heute liegen deutsche Experten weit vorne, wenn es um autonomes Fahren und künstliche Intelligenz geht. Es gilt zu verhindern, dass am Ende wieder andere die digitale Ernte einfahren. Deshalb muss nun endlich durchgestartet werden.



