Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Börse nach der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von 129 auf 137 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe nun sein Bewertungsmodell aktualisiert und seine Ergebnisschätzungen je Aktie bis 2021 leicht angehoben, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach der Geschäftsentwicklung des Marktbetreibers in den ersten neun Monaten sei das Jahresziel eines Nettogewinnwachstums von 10 Prozent nun keine Herausforderung mehr./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 14:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2019 / 14:40 / ET

ISIN DE0005810055

AXC0332 2019-10-29/20:52