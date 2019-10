NatGas- Nach dem wir den Hedge in NatGas aufgelöst haben und hier wieder mit Volldampf auf der Longseite investiert sind, stehen wir erneut zweistellig im Gewinn und verbuchen aktuell einenKursgewinn von +21.75%.Wie in der gerade verschickten Kurznachricht angekündigt, ziehen wir unseren Stopp nach und stellen die bisherigen Gewinne somit sicher. Den nächsten Rücksetzer werden wir nutzen, um unsere Long Positionierung weiter auszubauen.Wie in meinem letzten NatGas Bericht geschrieben, sehen wir ...

