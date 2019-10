Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Uneinheitlich mit etwas leichterem Grundton sind die US-Börsen am Vorabend der erwarteten dritten US-Zinssenkung in diesem Jahr aus dem Tag gegangen. Für Bewegung bei Einzelwerten sorgte die auf Hochtouren laufende Quartalsberichtssaison. Um Fiat Chrysler rankten sich Fusionsspekulationen, was der Aktie starken Auftrieb gab.

Der Dow-Jones-Index schloss 0,1 Prozent im Minus mit 27.071 Punkten, auch der S&P-500 gab minimal nach. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes kamen dagegen um bis zu 0,8 Prozent zurück, nachdem sie am Vortag noch merklich besser als Dow und S&P-500 abgeschnitten hatten. Technologiewerte hätten in der Breite unter der Ergebnisenttäuschung bei Alphabet gelitten, hieß es.

Den 1.564 (Montag: 1.602) Kursgewinnern an der New Yorker Börse standen 1.392 (1.363) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 76 (71) Aktien.

Der Index des Verbrauchervertrauens im Oktober war zwar etwas schwächer als erwartet ausgefallen und auch wider Erwarten gegenüber September gesunken; am Markt spielte das aber kaum eine Rolle, zumal fest davon ausgegangen wird, dass die US-Notenbank am Mittwoch zur Stützung der Konjunktur ein weiteres Mal die Zinsen senken wird.

"Um von hier aus nach oben auszubrechen brauchen wir bessere Wirtschaftsdaten", befand Rupert Thompson, Research-Chef bei Kingswood Group. Während sich der S&P-500 bereits auf einem Allzeithoch bewegt, liegen Dow und Nasdaq jeweils nur etwa 1 Prozent darunter.

Spekulation um Fiat Chrysler und Peugeot

Fiat Chrysler machten einen Satz um 7,6 Prozent nach oben, getrieben von einem Bericht, wonach der Autobauer mit dem Peugeot-Eigentümer PSA Group of France über einen möglichen Zusammenschluss verhandelt. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, ist eine Option für eine Fusion ein reiner Aktientausch unter Gleichen. Durch einen Zusammenschluss der beiden Unternehmen würde ein Konzern im Wert von 50 Milliarden Dollar entstehen.

General Motors verdiente derweil wegen der Belastungen aus dem 40-tägigen Streik im dritten Quartal zwar weniger, Analysten hatten aber einen noch deutlicheren Gewinnrückgang befürchtet. Der Kurs stieg um 4,3 Prozent. Ford gingen 0,3 Prozent höher aus dem Handel. Der Rückruf von 320.000 Fahrzeugen in Nordamerika aus verschiedenen Gründen wurde damit gut weggesteckt.

Für Enttäuschung sorgten die Quartalszahlen der Google-Mutter Alphabet. Das Unternehmen berichtete zwar von kräftig wachsenden Werbeeinnahmen, jedoch auch von steigenden Kosten. Beim Gewinn schnitt Alphabet schlechter ab als erwartet, beim Umsatz besser. Die Aktie verlor 2,2 Prozent. Apple ermäßigten sich am Tag vor der Quartalsvorlage um 2,3 Prozent.

Licht und Schatten enthielten die Quartalszahlen von T-Mobile US. Der Umsatz fiel geringer aus als prognostiziert, das Ergebnis besser. Der Kurs gab um 0,8 Prozent nach. Für die Aktie des Fusionspartners Sprint ging es um 2,1 Prozent nach unten.

Grubhub stürzten um über 43 Prozent ab. Der Online-Bestell- und Lieferservice hatte seinen Gewinn- und Umsatzausblick gesenkt und will mittels erhöhter Marketingausgaben neue Kunden gewinnen. Auftragsaufkommen und Kundenwachstum hätten abgenommen, so der Lieferdienst zu den Quartalszahlen. Hintergrund sei ein scharfer Wettbewerb.

Pfizer und Merck & Co überzeugen

Gute Quartalszahlen kamen aus dem Pharmasektor, sowohl Pfizer als auch Merck & Co konnten überzeugen. Der Subindex des Pharmasektors gehörte denn auch zu den Tagesgewinnern. Pfizer verdiente mehr verdient als erwartet und bei der Jahresprognose nun optimistischer. Der Kurs stieg um 2,5 Prozent.

Merck & Co verdiente auf bereinigter Basis mehr und setzte auch mehr um als von den Analysten erwartet. Wachstumstreiber waren weiterhin die Onkologie und das Impfstoffgeschäft. Die Jahresprognose hob der Konzern zum zweiten Mal an. Die Aktie zog um 3,5 Prozent an.

Die Aktie von Beyond Meat brach um über 22 Prozent ein auf 81,99 Dollar. Das lag aber nicht an den Quartalszahlen, die positiv ausfielen. Bei dem Hersteller von Fleischersatzprodukten ist eine Haltefrist ausgelaufen, womit 49 Millionen Aktien zum Handel freigegeben wurden, entsprechend 77 Prozent aller ausstehenden Papiere. Weil die Aktie mit 105 Dollar am Montag noch weit über dem Ausgabepreis von 25 Dollar lag, wurden hier massiv Gewinne mitgenommen.

Ölpreise geben vor API-Daten nach

Die Ölpreise zeigten sich leicht nachgebend vor den Öllagerdaten des privaten American Petroleum Institute (API) nach Handelsende und den offiziellen Vorratsdaten am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 0,7 Prozent auf 55,42 Dollar.

Gold war weiter nicht gesucht. Den nächsten Impuls für das Edelmetall dürfte die Zinsentscheidung der US-Notenbank liefern, hieß es. Der Preis für die Feinunze reduziert sich um 3 Dollar auf 1.488.

Der Dollar schwächelte im Vorfeld der erwarteten Zinssenkung, abzulesen am erneut leicht nachgebenden Dollarindex. US-Anleihen zeigten sich wenig verändert. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um eine Basispunkt auf 1,84 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.071,42 -0,07 -19,30 16,05 S&P-500 3.036,89 -0,08 -2,53 21,14 Nasdaq-Comp. 8.276,85 -0,59 -49,14 24,74 Nasdaq-100 8.047,51 -0,78 -63,16 27,13 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,63 -1,6 1,65 42,9 5 Jahre 1,65 -0,5 1,66 -27,1 7 Jahre 1,74 -0,8 1,75 -50,4 10 Jahre 1,83 -1,2 1,84 -61,1 30 Jahre 2,33 -0,6 2,33 -73,8 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.59 Uhr Mo, 17:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,1111 +0,11% 1,1091 1,1094 -3,1% EUR/JPY 120,94 +0,01% 120,86 120,90 -3,8% EUR/CHF 1,1044 +0,04% 1,1034 1,1049 -1,9% EUR/GBP 0,8640 +0,10% 0,8626 0,8625 -4,0% USD/JPY 108,85 -0,11% 108,98 108,99 -0,7% GBP/USD 1,2860 +0,03% 1,2857 1,2860 +0,8% USD/CNH (Offshore) 7,0652 -0,01% 7,0540 7,0625 +2,9% Bitcoin BTC/USD 9.399,51 -0,62% 9.431,51 9.368,51 +152,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,43 55,81 -0,7% -0,38 +14,6% Brent/ICE 61,51 61,57 -0,1% -0,06 +10,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.488,95 1.492,11 -0,2% -3,17 +16,1% Silber (Spot) 17,81 17,84 -0,2% -0,03 +14,9% Platin (Spot) 921,16 918,83 +0,3% +2,33 +15,7% Kupfer-Future 2,69 2,68 +0,3% +0,01 +1,7% ===

October 29, 2019

