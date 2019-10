HMY zeigt Kaufsignal. Pullback der Goldaktie lädt zu attraktivem Swingtrade ein.

Symbol:ISIN: US4132163001Mit 98,5 Prozent in einem halben Jahr gehört Harmony Mining zu den Outperformern in der Edelmetall-Hausse der letzten Monate. Zuletzt hat sich eine Kosolidierung eingestellt.Pullbacks bei starken Werten sollten Trader zum Einstieg Long Setups nutzen. Momentan notiert das Papier knapp über dem 20er-EMA sowie über einer Unterstützungslinie bei 3,17 USD.Solange die genannte Widerstandslinie hält, sieht es bullisch aus. Der Stopp Loss darf knapp darunter platziert werden.Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in HMY.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/harmony-gold-mining-mit-harmonischem-long-setup/