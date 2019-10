Von Wallace Witkowski

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Chiphersteller Advanced Micro Devices (AMD) hat im dritten Quartal gewinnseitig im Rahmen der kursierenden Analystenschätzungen abgeschnitten. Für das vierte Quartal stellte der Intel-Konkurrent einen Gewinn in Aussicht, ebenfalls nah an den Konsensschätzungen des Marktes.

Netto verdiente AMD gut 17 Prozent mehr, nämlich 120 (Vorjahr: 102) Millionen Dollar bzw. 11 (9) Cent je Aktie. Bereinigt und je Aktie entspricht dies 18 Cent, was exakt der Analystenerwartung gleichkommt. Den Umsatz steigerte AMD um gut 9 Prozent auf 1,8 (1,65) Milliarden Dollar, minimal unter der Analystenschätzung von 1,81 Milliarden.

Für das vierte Quartal stellte das Halbleiterunternehmen einen Umsatz von 2,05 bis 2,15 Milliarden Dollar in Aussicht, verglichen mit einer Konsensschätzung von 2,15 Milliarden.

Die erste Kursreaktion auf Nasdaq.com fiel negativ aus, die Aktie gab um 3,6 Prozent nach auf 31,83 Dollar. Intel zeigten sich dagegen gut behauptet.

