FRANKFURT (Dow Jones)--Die Morphosys-Aktie hat am Dienstagabend nachbörslich bei Lang & Schwarz um gut 2 Prozent zugelegt, nachdem das Biotechnologieunternehmen am Abend mitgeteilt hatte, in einer Studie einen primären Endpunkt erreicht zu haben.

Autoaktien hätten zwischenzeitlich leicht nachgegeben, zuletzt aber wieder auf den Niveaus vom Xetra-Schluss gelegen, sagte ein Händler bei Lang & Schwarz. Nach Handelsende in Deutschland hatte das Wall Street Journal mit Bezug auf informierte Personen berichtet, dass Fiat Chrysler und Peugeot über eine Fusion verhandeln sollen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.30 Uhr 12.935,44 12.939,62 -0,04% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

October 29, 2019 17:01 ET (21:01 GMT)

