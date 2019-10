Unterföhring (ots) - Gewonnene Sendezeit am Mittwochabend: In "Joko & Klaas gegen ProSieben" siegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf am Dienstag gegen ihren Arbeitgeber und erspielen sich somit 15 Live-Minuten zur besten Sendezeit.Eine Viertelstunde Fernsehen und niemand weiß vorher, was passiert: Am Mittwoch räumt ProSieben seine Prime Time für "Joko & Klaas LIVE" um 20:15 Uhr frei und verschiebt den Start des Serien-Mittwochs. Eine neue Folge "9-1-1 Notruf L.A." beginnt um 20:30 Uhr.In "Joko & Klaas LIVE" dürfen die beiden tun und lassen, was sie wollen. Den Inhalt bestimmen sie völlig frei, niemand weiß, was geschieht. ProSieben distanziert sich von sämtlichen Inhalten von "Joko & Klaas LIVE". Deshalb wird die 15-minütige Live-Sendung aus Berlin nur ein einziges Mal und ausschließlich live auf ProSieben und auf Joyn zu sehen sein."Joko & Klaas LIVE" - Mittwoch, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: JKliveBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 89 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionJürgen MorgenrothTel. +49 89 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4418037