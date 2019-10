Die Verkäufe von E-Autos sind in China massiv eingebrochen. Ein harter Schlag für die sonst so hoch gelobte chinesische Elektroautobranche. Die Gründe.In der Elektroautobranche verzeichnete das Reich der Mitte lange die größten Zuwächse. China ist gemeinhin als der größte Markt für batterieelektrische Fahrzeuge bekannt. Laut dem Electric Vehicle Index (EVI) ist die Anzahl von neu zugelassenen E-Autos in 2018 weltweit von zwei auf fünf Millionen gestiegen. Davon stammt über eine Million ...

Den vollständigen Artikel lesen ...