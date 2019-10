'Handelsblatt' zu Koch/Merz/Merkel

Altkanzler Helmut Kohl pflegte gern zu sagen: Rache ist ein Gericht, das kalt serviert wird. Wer die aktuelle Abrechnung des früheren hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch mit Kanzlerin Angela Merkel liest, kann zu keinem anderen Ergebnis kommen. Das ehemalige Mitglied des berühmten Andenpaktes schießt sich auf die Kanzlerin ein und wirft ihr quasi den Ausverkauf aller CDU-Werte wie Freiheit und Verantwortung vor. Er sekundiert damit Friedrich Merz der schon am Abend der Thüringen-Wahl seinen Angriff auf seine Erzfeindin startete und am nächsten Tag in einem relativ langen ZDF-Interview geradezu eine Breitseite auf Merkel abfeuerte und ihre Regierung als "grottenschlecht" bezeichnete./yyzz/DP/zb

