Money20/20 -- Mobeewave, ein Pionier im Bereich der kontaktlosen mobilen Kartenzahlung, und IDEMIA, der weltweit führende Anbieter von Augmented Identity, haben eine Erweiterung ihrer Partnerschaft angekündigt, um NFC-fähige kontaktlose Zahlungsakzeptanz und -validierung auf mobilen Geräten in ganz Australien einzusetzen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191029006189/de/

Credits: IDEMIA

Die beiden Unternehmen arbeiten seit 2017 zusammen, um eine White-Labeled Mobile Point-of-Sale-(mPOS)-Anwendung bereitzustellen, die die weltweit führende Digital Enablement Platform von IDEMIA für Händlerbanken wie die Commonwealth Bank of Australia nutzt. Diese ermöglicht es Händlern, Debit- und Kreditzahlungen zu akzeptieren, indem sie kontaktlose Karten und digitale Wallets nah an NFC-fähige Geräte dranhalten, ohne dass Dongles, Kabel oder zusätzliche Hardware benötigt werden.

Sie haben auch eine App zur Fahrscheinvalidierung entwickelt, die es den Verkehrsbetrieben ermöglicht, Fahrscheine kontaktlos mit handelsüblichen Geräten zu validieren. Dies ist ein bedeutender Erfolg, da seit dem Start zweihunderttausend Fahrgäste ihr Ticket auf diese Weise validiert haben.

"Wir freuen uns, unsere strategische Partnerschaft mit Mobeewave auszubauen. Unsere Unternehmen sind auf unsere Vision ausgerichtet, die reibungslose und mühelose Zahlungsakzeptanz und -validierung in ganz Australien zu fördern. Mit der patentierten, PCI-konformen, kontaktlosen Zahlungsplattform von Mobeewave und der Nutzung unserer Digital Enablement Plattform ebnen wir den Weg für Australien, ein weltweit führender Anbieter von Innovationen für reibungslose, mühelose und sichere Zahlungen zu werden", sagte James King, Senior Vice President of Sales and Global Markets, Digital Business Unit, IDEMIA.

"Traditionelle stationäre Unternehmen sind zunehmend frustriert über die Komplexität der Zahlungsannahme. Siebenundneunzig Prozent aller australischen Unternehmen sind Kleinst- und Kleinunternehmen*, und sie sind viel zu lange durch den Mangel an einfachen, reibungslosen und erschwinglichen Lösungen zur Akzeptanz von Kartenzahlungen unterversorgt gewesen. Darüber hinaus konnten wir gemeinsam mit IDEMIA unsere Technologie anpassen, um den öffentlichen Verkehrsbetrieben ein einfaches Validierungstool zur Verfügung zu stellen, das Innovation und Einfachheit in einer Vielzahl von Sektoren fördert. Wir freuen uns darauf, den Umfang unserer Partnerschaft mit IDEMIA auf Australien auszudehnen", ergänzte Benjamin du Haÿs, Mitbegründer von Mobeewave.

*Quelle: https://www.asbfeo.gov.au/sites/default/files/Small_Business_Statistical_Report-Final.pdf

Über Mobeewave

Mobeewave ist ein weltweiter Pionier für kontaktlose Zahlungsakzeptanz-Lösungen. Die patentierte, PCI-konforme, kontaktlose Zahlungsplattform, das SDK und die Apps ermöglichen es Unternehmen, Kartenzahlungen auf ihrem Gerät zu akzeptieren, ohne dass Dongles, Kartenleser und zusätzliche Hardware benötigt werden. Mit Niederlassungen auf vier Kontinenten und über 70 Mitarbeitern bietet Mobeewave Fintech-Innovationen für Banken, Zahlungsdienstleister, SaaS-Unternehmen, ISVs und Marktplätze sowie Verkehrsbetriebe auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.mobeewave.com.

Über IDEMIA

IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich "Augmented Identity?, stellt eine vertrauenswürdige Umgebung bereit, in der Bürger und Verbraucher gleichermaßen in der Lage sind, ihre täglichen Aktivitäten (wie z. B. Bezahlen, Vernetzen und Reisen) sowohl in der physischen als auch in der digitalisierten Welt auszuführen.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von allergrößter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für "Augmented Identity?, eine Identität, die für Privatsphäre und Vertrauen sorgt und sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen gewährleistet, definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir eines der wichtigsten Güter unsere Identität für Personen oder Objekte nutzen und schützen, und zwar immer und überall dort, wo es um Sicherheit geht. Wir stellen "Augmented Identity? für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT bereit.

IDEMIA beschäftigt 13 000 Mitarbeiter weltweit und hat Kunden in 180 Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191029006189/de/

Contacts:

Medien

Mobeewave

Melissa Pauléat

mpauleat@mobeewave.com

+1 514 758 5820

IDEMIA

Drishti Mulani

idemia@redhill.asia