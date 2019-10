Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies erhält weitere positive Entscheidung der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA: neue Ausnahmeregelung der Rückstandstoleranzen für den zugelassenen aktiven Wirkstoff CR-7 DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies erhält weitere positive Entscheidung der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA: neue Ausnahmeregelung der Rückstandstoleranzen für den zugelassenen aktiven Wirkstoff CR-7 30.10.2019 / 07:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Bee Vectoring Technologies erhält weitere positive Entscheidung der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA: neue Ausnahmeregelung der Rückstandstoleranzen für den zugelassenen aktiven Wirkstoff CR-7 - Eine Toleranzfreistellung durch die EPA weist auf eine hohe Sicherheit für den Menschen hin, ohne dass eine nachteilige Auswirkung aufgrund der Exposition durch die Nahrung zu erwarten ist. - Im Gegensatz zu vielen chemischen Pestiziden müssen Pflanzen nicht auf CR-7-Rückstände untersucht werden, da dies als sicher und nicht als Grund für eine Rückweisung nach der Ernte angesehen wird. - Toleranzfreistellungen können eine kürzere Zeit bis zur Vermarktung und eine größere Flexibilität für die Erzeuger bedeuten, da sie vor der Auslieferung ihrer Ernte nicht auf die Ergebnisse der Rückstandsuntersuchungen warten oder das Risiko eingehen müssen, dass die Auslieferung des Ernteguts abgelehnt wird und ein nachfolgender Test eine Rückstandsüberschreitung zeigt. - Diese Toleranzfreistellung erweitert signifikant BVTs kommerzielle Möglichkeiten, da sie für alle zugelassenen Endanwendungsprodukte gilt, die CR-7 enthalten, unabhängig davon, ob sie mittels Bienen, Blattspray, als Bodenberieselung oder als Samenbeschichtung appliziert werden. Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Californien (USA) (30. Oktober 2019) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (TSXV: BEE) (OTCQB: BEVVF) gab heute bekannt, dass die US-Umweltschutzbehörde (EPA, Environmental Protection Agency) für den Clonostachys Rosea-Stamm CR-7 ("CR7"), BVTs firmeneigene nützliche Mikrobe, und den aktiven Wirkstoff in seinem kürzlich von der EPA zugelassenem Produkt, VECTORITE mit CR7, eine Ausnahmeregelung für die Festlegung einer Toleranz gemäß des Arzneimittelgesetz (FFDCA, Federal Food, Drug and Cosmetic Act) festgelegt hat. Von Toleranzen ausgenommene Produkte wie CR7 bieten den Erzeugern einen wirtschaftlichen Vorteil, indem sie einen höheren Wert für ihre Ernte erzielen und/oder das Risiko einer ungeplanten Zurückweisung durch die US-Regierung verringern. Die meisten Pflanzenschutzmittel auf dem Markt verfügen derzeit nicht über diese Ausnahmeregelung und die U.S. Food and Drug Administration (US-amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde) sowie einige Lebensmittelunternehmen und Supermärkte prüfen regelmäßig die Pestizidrückstände in Ernteerzeugnissen. Anders als bei chemischen Pestiziden besteht bei dieser Toleranzfreistellung keine Verpflichtung, in Ernteerzeugnissen die Rückstände von CR7 zu überprüfen, um festzustellen, ob sie unter einen zulässigen Grenzwert fallen. Rückstandsuntersuchungen können mehrere Tage dauern, und wenn ein Erzeuger vor der Auslieferung auf die Ergebnisse wartet, kann dies die Haltbarkeit des Erzeugnisses verkürzen und somit den Wert des Ernteguts verringern. Wenn das Erntegut aber ohne Testergebnis ausgeliefert wird, besteht für den Erzeuger das Risiko, dass das Erntegut zurückgewiesen wird, wenn ein späterer Test eine Rückstandsüberschreitung nachweist. Für Pflanzenschutzmittel, die eine potenzielle Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen, werden Rückstandstoleranzen (auch als Rückstandshöchstmengen bezeichnet) festgelegt. Produkte ohne Ausnahmeregelung für die Rückstandsüberprüfung tragen das Risiko in sich, dass irgendwo entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette (Großhändler, Einzelhändler, Lebensmittelunternehmen, die verpackte oder verarbeitete Lebensmittel verkaufen, sowie Endverbraucher) bei einer Prüfung ein Rückstand die Sicherheitsgrenze überschreitet und so zu einer Ablehnung und einem Rückruf der Produkte führen kann. Alle diese Stakeholder sind über chemische Rückstände auf Lebensmitteln zunehmend besorgt. Kurz gesagt, dies ermutigt die Erzeuger, Produkte wie CR7 zur Anwendung an ihren Anbaukulturen auszuwählen. Damit verringern sie das Risiko, was wiederum die Einführung des BVT-Systems beschleunigen dürfte. Die Toleranzfreistellungsentscheidung gilt für alle zugelassenen Endverbrauchsprodukte auf CR7-Basis. Dies umfasst VECTORITE mit CR7 für die Ausbringung mittels Bienen und zukünftige Produkte, die derzeit von BVT für die Ausbringung mittels herkömmlicher Blattspray-, Bodenberieselungs- oder als Samenbeschichtungsmethoden entwickelt werden. Der weltweite Fungizidmarkt, der die Blatt- und Bodenapplikation umfasst, hat zurzeit einen Wert von 16 Mrd. USD[1]. Der globale Markt für Saatgutbehandlung beläuft sich auf 7 Mrd. USD[2] und wird voraussichtlich bis 2024 12 Mrd. USD erreichen[2]. "Die Freistellung von CR7 von der Prüfung auf Rückstandstoleranzen unterstreicht die Sicherheit von CR7 und bietet den Erzeugern Komfort. Diese Sicherheit erstreckt sich auch auf ihre Kunden sowie die Landarbeiter", sagte Ashish Malik, CEO von Bee Vectoring Technologies. "Diese zusätzliche EPA-Regelung wird sich auch positiv auf die Marktexpansionsstrategien von BVT auswirken, die Zulassungen in anderen wichtigen globalen Märkten, sprühbare Produktformulierungen und Anwendungen bei neuen Anbaukulturen einschließen, wo eine Null-Toleranz wie z. B. bei Cannabis eine wesentliche Forderung ist." Die Ausnahmeregelung gilt für Anbaukulturen, die mit CR7 behandelt wurden und in den USA angebaut und konsumiert werden sowie für Pflanzen, die außerhalb der USA angebaut und anschließend in das Land importiert werden. Diese Toleranzausnahme ergänzt die kürzlich bekannt gegebene EPA-Zulassung und OMRI-Bio-Zertifizierung für VECTORITE mit CR-7. Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es bestimmten Mitgliedern des Verwaltungsrates, des Managements, des Personals und Beratern Aktienoptionen gewährt hat, die zum Kauf von bis zu 5.650.000 Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 0,31 USD je Stammaktie gemäß des Aktienoptionen-Plans des Unternehmens und vorbehaltlich aller behördlichen Genehmigungen. Die Optionen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und laufen am 30. Oktober 2024 aus. [1] Quelle: Phillips McDougall [2] Quelle: Research and Markets Über Bee Vectoring Technologies International Inc. BVT, ein Agrartechnologieunternehmen, ist ein bahnbrechendes Unternehmen am Markt mit einer bedeutenden globalen Marktchance auf dem 240-Milliarden-Dollar-Markt für Pflanzenschutz- und Düngemittel. BVT hat ein natürliches Präzisionsagrikultursystem entwickelt. Dieses System ersetzt chemische Pestizide und die verschwenderischen Sprühanwendungen von Pflanzenschutzmitteln durch die Anwendung biologischer Pestizid-Alternativen für Nutzpflanzen mittels kommerziell gezüchteter Bienen. Die BVT-Technologie, Precision Vectoring, ist für Bienen völlig harmlos und ermöglicht die direkte Abgabe winziger Mengen natürlich gewonnener Pestizide (so genannte Biologicals) an Blüten. Dies bietet einen verbesserten Pflanzenschutz und bessere Ertragsergebnisse als herkömmliche chemische Pestizide - und verbessert die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der Umwelt. Gegenwärtig hat BVT über 60 erteilte Patente. Mehr als 30 Patente sind weltweit in allen wichtigen Agrarländern angemeldet. Das Unternehmen hat die US EPA-Zulassung seines VECTORITE mit CR-7 (EPA-Registrierungsnummer 90641-2) zum Verkauf als zugelassenes biologisches Fungizid zur Verwendung an den gekennzeichneten Kulturpflanzen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.beevt.com. Kontakt: Ashish Malik, President & CEO marketing@beevt.com Babak Pedram, Investor Relations Virtus Advisory Group Tel: 416-995-8651 bpedram@virtusadvisory.com 