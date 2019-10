Es wird morgen wieder richtig spannend in Washington. Denn um 14 Uhr Ortszeit wird die US-Notenbank in den Augen der meisten Marktteilnehmer die Zinsen von 1,75 % - 2 % auf 1,5 % - 1,75 % senken.Die US-Notenbank im FokusIm Mittelpunkt des Anlegerinteresses steht sicherlich die Fed-Sitzung, deren Ergebnis am Mittwoch um 19 Uhr verkündet wird, gefolgt von der Pressekonferenz mit Fed-Präsident Jerome Powell. Der US-Terminmarkt preist eine Senkung der Zinsen um 25 Basispunkte bereits mit einer Wahrscheinlichkeit von 93,5 % ein. Damit besteht allerdings auch Enttäuschungspotenzial, vor allem dann, wenn FED-Chef Powell im Anschluss die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen dämpft oder wenn die Entscheidung der Notenbank von mehreren FED-Mitgliedern nicht mitgetragen wird. Raum für Überraschungen ist also genug.

Den vollständigen Artikel lesen ...