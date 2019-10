Am heutigen Dienstag legte die Deutsche Börse ihre Zahlen zum 3. Quartal 2019 vor. Und die konnten sich bestens sehen lassen. Die einzige offene Frage bleibt nur, die wir auch bereits im Rahmen unseres BÖRSENDUELLS zwischen DEUTSCHE BÖRSE (DE0005810055), LONDON STOCK EXCHANGE (GB00B0SWJX34) und EURONEXT (NL0006294274) am 29.09. kritisch aufgeworfen hatten: Wann beginnt die Deutsche Börse, dem seit über 1 Jahr an den Tag gelegten strategischen Expansionstempo seiner europäischen Mitwettbewerber endlich in vergleichbarer Weise zu folgen, um nicht den Anschluss an das sich auch im Börsenmetier immer schneller drehende Konsolidierungsrad zu verpassen ? In dieser aktuell einzig weiter offenen Frage sehen wir den wesentlichen Grund, warum die Aktie heute trotz des überzeugenden Zahlenwerks im 3. Quartal dennoch im heutigen Tagesverlauf um 3 % einbüßte. Wie sollte man sich aus dieser Sicht daher nun in der Aktie positionieren, gerade auch im Vergleich zu den Kontrahenten LSE und Euronext ? Eine Antwort gibt nachstehende Analyse.

