DUISBURG (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co hat im dritten Quartal rote Zahlen geschrieben. Der Konzernverlust betrug 23 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Duisburg mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Gewinn von 22 Millionen Euro zu Buche gestanden. Für das vierte Quartal geht Klöckner sowohl für Europa als auch für die USA von niedrigeren Preisen und Mengen aus. Das Unternehmen hatte daher bereits Mitte Oktober seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt./nas/stk

ISIN DE000KC01000

AXC0051 2019-10-30/07:15