...für VW und den deutschen Autobau. Der Schwerpunkt liegt mehr in China als in Deutschland, aber in Zwickau startet in Kürze die erste reinrassige E-Auto-Produktion. Was der Markt daraus macht wird deshalb spannend, weil die Meinungen weit auseinandergehen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.