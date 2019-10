TAG Immobilien profitiert weiterhin von anziehenden Mieten aufgrund der Wohnungsnot in Ballungszentren. Im kommenden Jahr will das Unternehmen noch mehr verdienen als in 2019. Die für Immobilienunternehmen wichtige operative Kenngröße FFO1 (Funds from Operations) soll 2020 auf 168 bis 170 Millionen Euro zulegen, wie die im MDax notierte Gesellschaft am Mittwoch mitteilte. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren, die dann für das Jahr eine Dividende von 0,87 Euro je Aktie bekommen sollen. Für das laufende Jahr peilt TAG weiterhin einen Zuwachs beim Ergebnis auf 154 bis 156 Millionen Euro an und will eine Dividende von 0,80 Euro je Aktie zahlen.

In den ersten neun Monaten erhöhte sich das operative Ergebnis (FFO1) auf 121,5 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor war der Immobilienkonzern hier auf 108,7 Millionen Euro gekommen. Zum Zuwachs trugen neben höheren Mieten auch geringere Kosten bei. Das Konzernergebnis erhöhte sich auf 267,9 Millionen Euro, nach 248,6 Millionen ein Jahr zuvor./mne/nas

ISIN DE0008303504

AXC0062 2019-10-30/07:31