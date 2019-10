Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Profitiert haben die Schweizer dabei von guten Geschäften in der Vermögensverwaltung und dem Verkauf einer Randsparte. Der Gewinn vor Steuern zog im Vergleich zum Vorjahr um 70 Prozent auf 1,14 Milliarden Schweizer Franken (1,03 Mrd Euro) an, wie der UBS-Konkurrent am Mittwoch in Zürich mitteilte. Ohne den Sondereffekt wäre der Vorsteuergewinn um 21 Prozent auf 815 Millionen Franken gestiegen.

Unter dem Strich stand ein Ergebnis von 881 Millionen Franken und damit 108 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Erträge legten um neun Prozent auf 5,33 Milliarden Franken zu. Damit schnitt die Bank etwas besser ab, als Experten erwartet hatten. Wegen der anhaltenden Unsicherheiten infolge des Handelskriegs zwischen China und den USA sowie der Brexit-Saga bremste Bank-Chef Tidjane Thiam allerdings die Erwartungen. Dies werde bei Investoren zu einer größeren Vorsicht sorgen./zb/mis

