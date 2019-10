FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.10.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 31.10.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.10.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.10.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTBZZ XFRA CA0636711016 BK MONTREAL CD 2 0.712 EURSZ2 XFRA BMG812761002 SIGNET JEWELERS DL-,18 0.334 EUR1G4 XFRA US36473H1041 GANNETT CO. INC. DL-,01 0.144 EURGMZ XFRA US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC.DL-,10 0.153 EUR1VV XFRA GG00BYXVT888 VINACAPITAL VN OPP.DL-,01 0.050 EUR8GP XFRA US3932211069 GREEN PLAINS PART. UTS 0.429 EUR5711 XFRA US03676B1026 ANTERO MIDSTREAM DL -,01 0.277 EUR1JD XFRA GB0007958233 SENIOR PLC LS-10 0.026 EURUNI2 XFRA NL0000388619 UNILEVER NAM. EO -,16 0.410 EURDFQ XFRA GB00B1CKQ739 DUNELM GROUP PLC LS-,01 0.238 EURX9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.001 EURTC0 XFRA US87233Q1085 TC PIPELINES UTS 0.587 EUR0L5 XFRA US5132721045 LAMB WESTON HLDGS DL 1 0.180 EURPFZ XFRA US72346Q1040 PINNACLE FINANCIAL DL 1 0.144 EUR8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.009 EUR2N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01 0.343 EURNYY XFRA GB0006523608 NWF GROUP PLC LS-,25 0.065 EUR2J2 XFRA US30257X1046 FB FINANCIAL CORP. DL 1 0.072 EUR6P9 XFRA GB00BD2ZT390 GLO.PORTS HLDG (WI)LS0,01 0.190 EUR1WG XFRA US9586691035 WESTERN MIDSTR.PART.UTS 0.559 EUR51B XFRA GB00B4QVDF07 BIOVENTIX PLC LS -,05 1.044 EUR