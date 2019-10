FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.10.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.10.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

S1K1 XFRA US74039M1018 PREDICTIV.ONCOLOGY DL-,01

DI6 XFRA ES0126775032 DISTRIB.INTL DE AL.EO-,10

3GK XFRA GB00B0HZP136 GREENE KING PLC LS-,125

ZCB XFRA AU000000ZNC9 ZENITH MINERALS LTD

XFRA CA5562311087 MADALENA ENERGY INC.

1H6 XFRA MHY3262R1009 HOEGH LNG PARTNERS UTS

2VV XFRA CA98936N1024 ZENABIS GLOBAL INC.

3CH XFRA AU000000CGC2 COSTA GRP HLDGS

SR2 XFRA CH0267291224 SUNRISE COMMUN.GR.NA.SF 1

PG81 XFRA US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A