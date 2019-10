Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Die US-Währungshüter werden bei ihrem Treffen am Mittwoch voraussichtlich erneut die Zinsen um 25 Basispunkte senken. Zudem dürften sie ihre Diskussion darüber fortsetzen, ob sie schon genug getan haben, um die US-Wirtschaft gegen wachsende Risiken abzusichern. Die Geldpolitiker haben diese Diskussionen im September begonnen, als sie ihren Leitzins auf die aktuelle Spanne von 1,75 und 2,00 Prozent gesenkt hatten. Jetzt werden sie wohl diskutieren, ob sie eine Pause bei der Abfolge von Zinssenkungen einplanen sollen, wie viel Zeit sie benötigen, um die Auswirkungen ihre Maßnahmen zu bewerten und wie sie ihre Pläne kommunizieren können. In den jüngsten öffentlichen Erklärungen und Interviews haben die Notenbanker die Tür für die dritte Zinssenkung in Serie offen gehalten, obwohl sie weniger energisch für eine weitere Senkung argumentierten als vor ihren Schritten im Juli und September. Die Terminmärkte preisen eine Zinssenkung um 25 Basispunkte zu über 90 Prozent ein.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

In der Autobranche könnte eine Megafusion anstehen. Fiat Chrysler verhandele mit dem Peugeot-Eigentümer PSA Group of France über einen möglichen Zusammenschluss, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Option für eine Fusion sei ein reiner Aktientausch unter Gleichen. Der Zusammenschluss des französischen Konzerns, zu dem Marken wie Citroen, DS und Opel gehören, mit dem italienisch-amerikanischen Unternehmen würde einen Autokonzern im Wert von 50 Milliarden US-Dollar schaffen. Die Aktie von Fiat Chrysler reagierte im US-Handel mit einem rund 7-prozentigen Kurssprung auf die Nachricht.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

BAYER (7:30h)

Nachfolgend die Konsensprognosen zum dritten Quartal 2019 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Umsatz 9.699 +5% 11 9.262 EBITDA bereinigt 2.269 +6% 11 2.132 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 498 -82% 8 2.803 Ergebnis je Aktie Core* 1,12 +3% 10 1,09 * fortgeführte Geschäftsbereiche

VOLKSWAGEN (7:30h)

Nachfolgend die Konsensprognosen zum dritten Quartal 2019 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Umsatz 59.160 +7% 9 55.200 Operatives Ergebnis 4.248 +57% 8 2.711 Operatives Ergebnis* 4.131 +18% 5 3.511 Ergebnis vor Steuern 4.382 +24% 4 3.546 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.304 +24% 5 2.667 Erg je Vorzugsaktie 6,40 +20% 4 5,32 *vor Sondereinflüssen

GRENKE

Nachfolgend die Konsensprognosen zum dritten Quartal 2019 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Zinsergebnis 83 +15% 3 72 Operatives Ergebnis 44 +8% 2 41 Ergebnis vor Steuern 43 +6% 2 40 Ergebnis nach Steuern 36 +4% 3 35 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,71

QIAGEN (21:05h)

Nachfolgend die Konsensprognosen zum dritten Quartal 2019 (Angaben in Mio US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar, Bilanzierung nach US-GAAP):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Umsatz 382 +1% 13 378 Operatives Ergebnis bereinigt 104 -2% 12 106 Ergebnis nach Steuern bereinigt 81 -0,1% 7 82 Ergebnis/Aktie verwässert bereinigt 0,35 0% 13 0,35

RIB SOFTWARE (7:30h)

Nachfolgend die Konsensprognosen zum dritten Quartal 2019 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Umsatz 56 +73% 2 33 Operatives EBITDA 12 +22% 2 9,7

Weitere Termine:

06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Klöckner & Co SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 3Q

07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1H

07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q

07:15 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Krones AG, Ergebnis 3Q

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 3Q

08:00 FR/Total SA, Ergebnis 3Q

08:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 3Q

08:15 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 3Q

09:00 DE/PSI Software AG, Ergebnis 9 Monate

11:20 US/General Electric Co, Ergebnis 3Q

13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q

21:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR 07:30 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,2% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq 08:45 Privater Verbrauch September PROGNOSE: +0,3% gg Vm/ 0,0% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/-0,4% gg Vj - ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vj - DE 09:55 Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +3.000 gg Vm zuvor: -10.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% 14:00 Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj - EU 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober PROGNOSE: -0,25 zuvor: -0,22 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Oktober Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 101,2 zuvor: 101,7 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -8,9 zuvor: -8,8 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,6 Vorabschätzung: -7,6 zuvor: -6,5 - US 13:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +100.000 Stellen zuvor: +135.000 Stellen 13:30 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,6% gg Vq zuvor: +2,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,9% gg Vq zuvor: +2,4% gg Vq 15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 19:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,50% bis 1,75% zuvor: 1,75% bis 2,00%

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 IT/Auktion 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2025 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR Auktion 1,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 2,5 bis 3 Mrd EUR Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit April 2025 im Volumen von 500 bis 750 Mio EUR 11:00 NO/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2029 im Volumen von 2 Mrd NOK 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 3 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 im Volumen von max. 3 Mrd CZK Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von max. 3 Mrd CZK Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2033 im Volumen von max. 2 Mrd CZK

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.897,50 -0,29 S&P-500-Future 3.032,50 -0,11 Nikkei-225 22.843,12 -0,57 Schanghai-Composite 2.936,36 -0,60 +/- Ticks Bund -Future 171,12% +8 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.939,62 -0,02 DAX-Future 12.921,00 -0,23 XDAX 12.927,93 -0,23 MDAX 26.299,74 -0,23 TecDAX 2.809,85 -0,47 EuroStoxx50 3.622,09 -0,10 Stoxx50 3.280,63 -0,07 Dow-Jones 27.071,42 -0,07 S&P-500-Index 3.036,89 -0,08 Nasdaq-Comp. 8.276,85 -0,59 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,02% +25

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

