DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Die US-Währungshüter werden bei ihrem Treffen am Mittwoch voraussichtlich erneut die Zinsen um 25 Basispunkte senken. Zudem dürften sie ihre Diskussion darüber fortsetzen, ob sie schon genug getan haben, um die US-Wirtschaft gegen wachsende Risiken abzusichern. Die Geldpolitiker haben diese Diskussionen im September begonnen, als sie ihren Leitzins auf die aktuelle Spanne von 1,75 und 2,00 Prozent gesenkt hatten. Jetzt werden sie wohl diskutieren, ob sie eine Pause bei der Abfolge von Zinssenkungen einplanen sollen, wie viel Zeit sie benötigen, um die Auswirkungen ihre Maßnahmen zu bewerten und wie sie ihre Pläne kommunizieren können. In den jüngsten öffentlichen Erklärungen und Interviews haben die Notenbanker die Tür für die dritte Zinssenkung in Serie offen gehalten, obwohl sie weniger energisch für eine weitere Senkung argumentierten als vor ihren Schritten im Juli und September. Die Terminmärkte preisen eine Zinssenkung um 25 Basispunkte zu über 90 Prozent ein.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

In der Autobranche könnte eine Megafusion anstehen. Fiat Chrysler verhandele mit dem Peugeot-Eigentümer PSA Group of France über einen möglichen Zusammenschluss, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine Option für eine Fusion sei ein reiner Aktientausch unter Gleichen. Der Zusammenschluss des französischen Konzerns, zu dem Marken wie Citroen, DS und Opel gehören, mit dem italienisch-amerikanischen Unternehmen würde einen Autokonzern im Wert von 50 Milliarden US-Dollar schaffen. Die Aktie von Fiat Chrysler reagierte im US-Handel mit einem rund 7-prozentigen Kurssprung auf die Nachricht.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

BAYER (7:30h)

Nachfolgend die Konsensprognosen zum dritten Quartal 2019 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Umsatz 9.699 +5% 11 9.262 EBITDA bereinigt 2.269 +6% 11 2.132 Ergebnis nach Steuern/Dritten* 498 -82% 8 2.803 Ergebnis je Aktie Core* 1,12 +3% 10 1,09 * fortgeführte Geschäftsbereiche

VOLKSWAGEN (7:30h)

Nachfolgend die Konsensprognosen zum dritten Quartal 2019 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Umsatz 59.160 +7% 9 55.200 Operatives Ergebnis 4.248 +57% 8 2.711 Operatives Ergebnis* 4.131 +18% 5 3.511 Ergebnis vor Steuern 4.382 +24% 4 3.546 Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.304 +24% 5 2.667 Erg je Vorzugsaktie 6,40 +20% 4 5,32 *vor Sondereinflüssen

GRENKE

Nachfolgend die Konsensprognosen zum dritten Quartal 2019 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Zinsergebnis 83 +15% 3 72 Operatives Ergebnis 44 +8% 2 41 Ergebnis vor Steuern 43 +6% 2 40 Ergebnis nach Steuern 36 +4% 3 35 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 0,71

QIAGEN (21:05h)

Nachfolgend die Konsensprognosen zum dritten Quartal 2019 (Angaben in Mio US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar, Bilanzierung nach US-GAAP):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Umsatz 382 +1% 13 378 Operatives Ergebnis bereinigt 104 -2% 12 106 Ergebnis nach Steuern bereinigt 81 -0,1% 7 82 Ergebnis/Aktie verwässert bereinigt 0,35 0% 13 0,35

RIB SOFTWARE (7:30h)

Nachfolgend die Konsensprognosen zum dritten Quartal 2019 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj Zahl 3Q18 Umsatz 56 +73% 2 33 Operatives EBITDA 12 +22% 2 9,7

Weitere Termine:

06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Klöckner & Co SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 3Q

07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1H

07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Umsatz 3Q

07:15 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Krones AG, Ergebnis 3Q

07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 3Q

08:00 FR/Total SA, Ergebnis 3Q

08:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 3Q

08:15 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 3Q

09:00 DE/PSI Software AG, Ergebnis 9 Monate

11:20 US/General Electric Co, Ergebnis 3Q

13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 3Q

21:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q

21:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR 07:30 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,2% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq 08:45 Privater Verbrauch September PROGNOSE: +0,3% gg Vm/ 0,0% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/-0,4% gg Vj - ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vj - DE 09:55 Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +3.000 gg Vm zuvor: -10.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,0% zuvor: 5,0% 14:00 Verbraucherpreise Oktober (vorläufig) PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj - EU 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober PROGNOSE: -0,25 zuvor: -0,22 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Oktober Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 101,2 zuvor: 101,7 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -8,9 zuvor: -8,8 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,6 Vorabschätzung: -7,6 zuvor: -6,5 - US 13:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +100.000 Stellen zuvor: +135.000 Stellen 13:30 BIP 3Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,6% gg Vq zuvor: +2,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,9% gg Vq zuvor: +2,4% gg Vq 15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 19:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,50% bis 1,75% zuvor: 1,75% bis 2,00%

+++++ AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN +++++

11:00 IT/Auktion 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2025 im Volumen von 2 bis 2,5 Mrd EUR Auktion 1,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 2,5 bis 3 Mrd EUR Auktion zinsvariabler Anleihen mit Laufzeit April 2025 im Volumen von 500 bis 750 Mio EUR 11:00 NO/Auktion 1,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2029 im Volumen von 2 Mrd NOK 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2024 im Volumen von 3 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 0,45-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 im Volumen von max. 3 Mrd CZK Auktion 1,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2026 im Volumen von max. 3 Mrd CZK Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2033 im Volumen von max. 2 Mrd CZK

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 12.897,50 -0,29 S&P-500-Future 3.032,50 -0,11 Nikkei-225 22.843,12 -0,57 Schanghai-Composite 2.936,36 -0,60 +/- Ticks Bund -Future 171,12% +8 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 12.939,62 -0,02 DAX-Future 12.921,00 -0,23 XDAX 12.927,93 -0,23 MDAX 26.299,74 -0,23 TecDAX 2.809,85 -0,47 EuroStoxx50 3.622,09 -0,10 Stoxx50 3.280,63 -0,07 Dow-Jones 27.071,42 -0,07 S&P-500-Index 3.036,89 -0,08 Nasdaq-Comp. 8.276,85 -0,59 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,02% +25

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 30, 2019 02:30 ET (06:30 GMT)

Ausblick: Neben der Berichtssaison wird am Mittwoch auch die US-Notenbank die Weichen an den Märkten stellen. Zunächst wird in Europa eine knapp behauptete Eröffnung erwartet - innerhalb der jüngsten Handelsspanne. Solange der DAX den Bereich um 12.800 nicht unterschreitet, sind Attacken auf die 13.000er Marke jederzeit möglich. Darüber liegt aus technischer Sicht der nächste Widerstand bei 13.200 Punkten. "Der Kaufdruck könnte Richtung Monatsultimo noch einmal zunehmen", sagt ein Marktteilnehmer. Von der Fed werde die nächste Zinssenkung erwartet und die "Fusionitis" im Autobereich mit dem angestrebten Zusammenschluss von Peugeot und Fiat sollte ebenfalls stützen. "Deutlich fallende Kurse sind derzeit unwahrscheinlich", so ein weiterer Marktteilnehmer.

Rückblick: Wenig verändert - Die Berichtssaison hatte die Börsen weiter im Griff. Den nächsten größeren Impuls aus dem Umfeld dürfte die geldpolitische Entscheidung der Fed am Mittwoch setzen. Der Telekom-Subindex fiel um 1,7 Prozent; Orange um 2,6 Prozent, nachdem der Konzern die Wachstumserwartungen nicht erfüllt hatte. Telefonica fielen im Sog um 2,7 Prozent. Deutsche Telekom gaben um 1,5 Prozent nach, auch weil die Tochter T-Mobile US die Umsatzerwartungen nicht erfüllt hatte. Bauaktien gewannen im Schnitt 0,8 Prozent. Saint-Gobain und Lafargeholcim zogen um jeweils knapp 2 Prozent an, Heidelbergcement um 1,1 Prozent. Händler verwiesen auf Spekulationen um staatliche Infrastrukturprogramme zur Stützung der schwachen Konjunktur. Der Index der Öl- und Gaswerte wartete mit einem Minus von 0,9 Prozent auf - gedrückt wurde er vor allem von BP. Die Aktie verlor 3,8 Prozent nach einem Verlust im dritten Quartal.

DAX/MDAX/TECDAX

Wenig verändert - DAX-Tagesgewinner waren Fresenius und Fresenius Medical Care (FMC) mit Aufschlägen von jeweils 4,6 Prozent. Bei FMC blieb eine befürchtete Gewinnwarnung aus und auch die Quartalszahlen des Mutterkonzerns Fresenius stießen im Handel auf ein positives Echo. Deutsche Börse gaben um 2,4 Prozent nach. Während der Börsenbetreiber beim Umsatz überzeugt hatte, lasteten höhere Kosten auf dem Gewinn. Beiersdorf fielen um 0,8 Prozent nach Zahlenausweis, der sich im Rahmen der Erwartungen bewegte. Als etwas belastend erwies sich aber der Ausblick für die Sparte Tesa. Varta- stiegen nach unerwartet guten Quartalszahlen um 7,1 Prozent. Symrise gaben um 1,2 Prozent nach. Der Aromenhersteller hatte im dritten Quartal weniger um als erwartet erlöst.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Morphosys-Aktie legte um gut 2 Prozent zu, nachdem das Biotechnologieunternehmen am Abend mitgeteilt hatte, in einer Studie einen primären Endpunkt erreicht zu haben. Autoaktien hätten zwischenzeitlich leicht nachgegeben, zuletzt aber wieder auf den Niveaus vom Xetra-Schluss gelegen, sagte ein Händler. Nach Handelsende in Deutschland hatte das Wall Street Journal berichtet, dass Fiat Chrysler und Peugeot über eine Fusion verhandeln.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Technologiewerte litten unter der Ergebnisenttäuschung bei Alphabet. Der Index des Verbrauchervertrauens im Oktober war zwar etwas schwächer als erwartet ausgefallen und auch wider Erwarten gegenüber September gesunken; am Markt spielte das aber kaum eine Rolle, zumal fest davon ausgegangen wurde, dass die Fed am Mittwoch ein weiteres Mal die Zinsen senken wird. Fiat Chrysler machten einen Satz um 7,6 Prozent - getrieben von einem Bericht, wonach der Autobauer mit dem Peugeot-Eigentümer PSA Group über einen möglichen Zusammenschluss verhandelt. GM verdiente derweil wegen der Belastungen aus dem Streik im dritten Quartal zwar weniger, Analysten hatten aber einen noch deutlicheren Gewinnrückgang befürchtet. Der Kurs stieg um 4,3 Prozent. Alphabet berichtete zwar von kräftig wachsenden Werbeeinnahmen, jedoch auch von steigenden Kosten. Beim Gewinn schnitt Alphabet schlechter ab als erwartet, beim Umsatz besser. Die Aktie verlor 2,2 Prozent. Apple ermäßigten sich am Tag vor der Quartalsvorlage um 2,3 Prozent. Grubhub stürzten um über 43 Prozent ab. Der Online-Bestell- und Lieferservice hatte seinen Gewinn- und Umsatzausblick gesenkt. Gute Quartalszahlen kamen aus dem Pharmasektor, sowohl Pfizer als auch Merck & Co konnten überzeugen. Pfizer stiegen um 2,5 und Merck um 3,5 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0,00 Uhr Di, 17:04 Uhr EUR/USD 1,1111 -0,0% 1,1113 1,1116 EUR/JPY 120,92 -0,0% 120,87 120,99 EUR/CHF 1,1040 -0,1% 1,1025 1,1047 EUR/GBR 0,8635 -0,0% 0,8975 0,8619 USD/JPY 108,83 -0,0% 107,74 108,84 GBP/USD 1,2867 +0,0% 1,2500 1,2896 USD/CNH 7,0620 -0,0% 7,0655 7,0653 Bitcoin BTC/USD 9.160,26 -3,08 8.578,75 9.352,26

Der Dollar schwächelte im Vorfeld der erwarteten US-Zinssenkung - abzulesen am erneut leicht nachgebenden Dollarindex.

Der US-Dollar bewegt sich im asiatisch geprägten Devisenhandel am Morgen in engen Spannen. Vor dem Zinsentscheid der Fed am Abend dürfte sich daran auch kaum eteas ändern, heißt es. Auch bei den Wechselkursen des Pfund tut sich nicht viel. Trotz steigender Risiken im Verbindung mit den anstehenden Neuwahlen sollten dies auch bis auf Weiteres so bleiben, heißt es bei TD Securities. "Mit einem EU-Austrittsabkommen auf dem Tisch und geringen Risiken hinsichtlich eines plötzlichen harten EU-Austritts wären wir überrascht, sollte das Pfund nachhaltig unter die Marke von 1,2705 brechen (...)", sagt Devisenstratege Ned Rumpeltin.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,25 55,54 -0,5% -0,29 +14,2% Brent/ICE 61,43 61,59 -0,3% -0,16 +10,8%

Die Ölpreise zeigten sich leicht nachgebend vor den Öllagerdaten des privaten American Petroleum Institute (API) nach Handelsende und den offiziellen Vorratsdaten am Mittwoch. WTI fiel um 0,7 Prozent auf 55,42 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.487,48 1.487,25 +0,0% +0,23 +16,0% Silber (Spot) 17,78 17,80 -0,1% -0,02 +14,8% Platin (Spot) 920,07 920,08 -0,0% -0,01 +15,5% Kupfer-Future 2,68 2,69 -0,3% -0,01 +1,4%

Gold war weiter nicht gesucht. Den nächsten Impuls für das Edelmetall dürfte die Zinsentscheidung der US-Notenbank liefern, hieß es. Der Preis für die Feinunze reduzierte sich um 3 Dollar auf 1.488.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

US-INNENPOLITIK

In der Ukraine-Affäre haben die US-Demokraten ihre Pläne für öffentliche Zeugenbefragungen im Repräsentantenhaus vorgestellt. Nachdem in den vergangenen Wochen bereits mehrere Zeugen hinter verschlossenen Türen angehört worden waren, sollen nun im Geheimdienstausschuss der Kongresskammer öffentliche Anhörungen stattfinden. Sollte das demokratisch dominierte Repräsentantenhaus Anklage - das sogenannte Impeachment - gegen Trump erheben, hätte daraufhin der Senat über eine mögliche Amtsenthebung zu entscheiden.

BREXIT

Das britische Parlament hat für die von Premierminister Boris Johnson geforderten vorgezogenen Neuwahlen am 12. Dezember gestimmt. Johnson hofft nach Neuwahlen auf eine klare Mehrheit, um das von ihm mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen durch das Parlament zu bekommen. Kurz zuvor hatten die EU-Staaten die Verschiebung des Brexit bis Ende Januar endgültig beschlossen.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,7 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 4,7 Millionen. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,8 Millionen und bei Benzin ein Minus von 2,1 Millionen Barrel.

INFLATION AUSTRALIEN

3Q Verbraucherpreise +0,5% gg Vorquartal (PROGNOSE: +0,5%)

3Q Verbraucherpreise +1,7% gg Vorjahr (PROGNOSE: +1,7%)

KONJUNKTUR JAPAN

Einzelhandelsumsatz Sep +9,1% gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz Supermärkte Sep +10,0% gg Vj

AIRBUS

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q18 Umsatz 15.302 -1% 15.401 -0,3% 15.451 EBIT bereinigt 1.604 +2% 1.469 -7% 1.576 EBIT 1.338 -14% 1.484 -5% 1.563 Ergebnis nach Steuern/Dritten 989 +3% 957 -- 957 Ergebnis je Aktie 1,27 +3% 1,18 -4% 1,23 - Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

DEUTSCHE BANK

BERICHTET PROG PROG 3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q18 Erträge 5.262 -15% 5.570 -10% 6.175 Erträge Sales & Trading (FIC) 1.230 -13% -- -- 1.409 Erträge Investmentbank 1.647 -5% -- -- 1.740 Zinsüberschuss 3.434 +1% -- -- 3.390 Provisionsüberschuss 2.316 -4% -- -- 2.421 Kosten bereinigt 5.426 -1% -- -- 5.462 Risikovorsorge 175 +94% 179 +98% 90 Ergebnis vor Steuern -687 -- 529 +5% 506 Ergebnis nach Steuern -832 -- -931 -- 229 Ergebnis nach Steuern/Dritten -859 -- -- -- 211 Ergebnis je Aktie verwässert -0,41 -- -0,40 -- 0,10 - Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

DWS

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 30, 2019 02:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.