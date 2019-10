Auch wenn es oft nicht gerade einfach ist, aber ein Erfolgsrezept an der Börse ist es häufig, gegen den Strom zu schwimmen. Gerade wenn Aktien nicht sonderlich stark in der Gunst der Investoren schwelgen, kann das eine hervorragende Gelegenheit sein, um hier zuzugreifen. Zumindest, wenn das Geschäftsmodell der jeweiligen Unternehmen noch immer intakt ist. Dieser gefühlte Griff in ein fallendes Messer kann sich gerade langfristig als hervorragende Wahl herausstellen. Manchmal reichen bereits kleinere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...