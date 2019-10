Jede dritte Fachkraft, allesamt Nichtakademiker, hat schon mal wegen des Chefs gekündigt. Das zeigt eine aktuelle Studie. Aussagen der Teilnehmer offenbaren dabei vor allem eine soziale Schwäche der Führungskräfte. "Er hat mich vor allen anderen Mitarbeitern angeschrien und zur Schnecke gemacht und mich damit sogar zum Weinen gebracht. Daraufhin habe ich gekündigt." Oder auch: "Cholerische Anfälle wegen Nichtigkeiten. Das rüttelt an den Nerven." Während in Akademikerkreisen lebhaft über New Work und partizipative Führung diskutiert wird, müssen sich insbesondere Fachkräfte mit cholerischen, zynischen oder ...

