Bei GBP/USD waren in den letzten Handelstagen Gewinnmitnahmen zu beobachten. Die aktuellen Entwicklungen rund um den Brexit trafen auf ein aus technischer Sicht überkauftes Pfund. Entsprechend ging es für dieses zuletzt etwas nach unten. So überraschend kam dieses jedoch nicht. So hieß es unter anderem in unserer letzten Kommentierung vom 21.10. an dieser Stelle. "[…] Aus charttechnischer Sicht profitiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...