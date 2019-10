Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Astrazeneca nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Der Barmittelzufluss des Pharmakonzerns verbessere sich zwar von einer sehr niedrigen Basis aus, werde den finanziellen Notwendigkeiten aber immer noch nicht gerecht, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das daraus resultierende Abwärtsrisiko für die Konsensschätzungen werde unterschätzt./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 17:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-10-30/08:13

ISIN: GB0009895292