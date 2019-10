Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX unternahm am Dienstag keinen neuen Versuch die 13.000 Punkte-Marke zu überwinden. Er präsentierte sich die meiste Zeit des Tages leicht im negativen Bereich. Am Ende ging er nahezu unverändert mit einem Minus von 0,02 Prozent aus dem Handel. Marktidee: Dow Jones. Der Dow Jones bewegt sich wie auch der S&P 500 in der Nähe seiner Rekordhochs. Aus technischer Sicht befindet er sich aktuell allerdings in einer Pattsituation zwischen Bullen und Bären. Jetzt kommt es darauf an, ob er zunächst die relevante Marke auf der Ober- oder auf der Unterseite knackt.