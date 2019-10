DWS GROUP GMBH & CO. KGAA ( ISIN: DE000DWS1007) konnte drei Quartale in Folge Nettomittelzuflüsse generieren und damit eine klare Trendwende beim Nettomittelaufkommen erreichen. Zwar hinken die Gewinne noch hinterher, aber der Assetzuwachs läßt wieder positiver in die Zukunft blicken:Die Erträge reduzierten sich im dritten Quartal 2019 auf EUR 560 Millionen (Q2 2019: EUR 608 Millionen). Während Managementgebühren und sonstige wiederkehrende Erträge stabil blieben, gingen Performance- und Transaktionsgebühren signifikant zurück, bedingt durch das Fehlen der im zweiten Quartal verbuchten einmaligen ...

