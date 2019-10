Die arg gebeutelten Bayer-Aktionäre müssen einen massiven Anstieg der Glyphosat-Klagen in den USA verkraften. Nach 18.400 Stück per 11. Juli 2019 ist die Zahl drei Monate später auf 42.700 explodiert. Analysten haben sogar teilweise mit einem Anstieg auf 45.000 Glyphosat-Klagen gerechnet. Die Zahlen zum dritten Quartal und der bestätigte Konzernausblick könnten damit in den Hintergrund der Anleger rücken.

