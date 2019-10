Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Varta nach Zahlen von 100 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Batteriekonzern habe ein sehr starkes drittes Quartal hinter sich, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie glaubt, dass das für 2022 angepeilte Ziel von jährlich 150 Millionen Zellen schon ein Jahr früher erreicht wird. Ihre Schätzungen berücksichtigten nun einen Anbau, mit dem die Produktion in 2022 auf 220 Millionen steigen könne./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 17:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-10-30/08:27

ISIN: DE000A0TGJ55