Nach einem deutlichen Wachstumsschub bei einer gleichzeitigen Verbesserung der Bilanzrelationen und der Verschuldung verbessert sich das Unternehmensrating von Homann Holzwerkstoffe um einen Notch auf BB-. Der Ausblick für das Rating ist stabil. Heute außerdem in den News: Schlote Holding fährt in Kürze an den KMU-Bondmarkt und publity erzielt Vermietungserfolg bei Büroimmobilie in Ratingen. Rating-Upgrade ...

Den vollständigen Artikel lesen ...