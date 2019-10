flatex Morning-news: Einen Tag vor dem Fed-Zinsentscheid lehnten sich die Markteilnehmer ...

Marktüberblick

Einen Tag vor dem Fed-Zinsentscheid lehnten sich die Markteilnehmer nicht mehr übermäßig aus dem Fenster. Blickt man auf die europäische Kurstafel der umsatzstärksten Indizes aus Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Paris und Zürich, so registriert man keine besonders hohen Ausschläge zur Ober- oder Unterseite. Der Deutsche Aktienindex schloss am Dienstag kaum verändert mit einem minimalen Abschlag von 0,02 Prozent bei 12.939,62 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,31 Mrd. Euro. Europas Leitindex EuroStoxx50 ging mit einem Kursverlust von 0,10 Prozent bei 3.622,09 Punkten aus dem Handel. Bereits am frühen Morgen präsentierten die beiden DAX-Konzerne Fresenius SE und Fresenius Medical Care, sowie Beiersdorf ihre aktuellen Quartalszahlen. Fresenius SE zum Beispiel konnte bei einem Umsatz von 8,9 Mrd. Euro ein EBIT von 1,13 Mrd. Euro erreichen und erwirtschaftete einen Nettogewinn von 453 Mio. Euro. Auch eine Reihe von US-Konzernen legten wieder Zahlen vor. Die US-Großkonzerne Corning, S&P Global, Merck Co., Mastercard, General Motors und Pfizer erwirtschafteten allesamt höhere Umsätze und überraschten auch beim Gewinn je Aktie positiv. Besonders erfreulich waren die Zahlen von General Motors, die einen Gewinn je Aktie von 1,72 US-Dollar bei einem Umsatz von 35,5 Mrd. US-Dollar erreichen konnten. Der US-Fleischersatzproduzent Beyond Meat legte schon am Montag nach Börsenschluss Quartalszahlen vor, doch auch am Dienstag bekam der Hersteller fleischloser Burger-Paddys und Bratwürste trotz guter Quartalszahlen weiter sein "Fett weg". Seit dem Rekordhoch von 239,71 US-Dollar verlor die Aktie in der Spitze in den letzten Monaten beinahe zwei Drittel ihres Werts, nachdem auch die "lock-up"-Fristen der Insider und Erstinvestoren abliefen. An der Wall Street schlossen die führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 durchweg mit Kursabschlägen. Der NASDAQ100 verlor mit 0,78 Prozent auf 8.047,51 Punkte am stärksten.

Am Mittwoch steht vor allem der Fed-Zinsentscheid (bitte beachten, dass dieser bereits um 19:00 Uhr "über die Bühne geht" und nicht wie gewohnt um 20:00 Uhr - nach wie vor Sommerzeit in den USA) als Highlight auf der Agenda der Händler. Von noch höherem Interesse wäre das zeitgleich publizierte geldpolitische Statement und im Nachgang um 19:30 Uhr die Fed-Pressekonferenz anzusehen. Aber es gilt am heutigen Mittwoch auch um 14:15 Uhr den ADP-Arbeitsmarktbericht für den Oktober und um 14:30 Uhr die US-BIP-Daten für das dritte Quartal zu beachten. Deutsche Wirtschaftsdaten werden zudem nicht weniger relevant sein. Um 09:55 Uhr stehen bereits die deutschen Arbeitsmarktdaten für den Oktober und um 14:00 Uhr die deutschen Verbraucherpreise für den Oktober zur Veröffentlichung an. Rohölhändler achten auf die um 16:30 Uhr zur Bewertung anstehenden EIA-Rohöllagerbestandsdaten der Woche. Von der Unternehmensseite wurden am Morgen bereits Quartalszahlen von Airbus (NL), der Deutschen Bank, Credit Suisse (CH), Bayer, Volkswagen und Total (FR) publiziert. Aus den USA werden unter anderem Quartalsberichte von General Electric, Facebook, GlaxoSmithKline, Starbucks, Apple, CME Group, Moody's, MetLife, Western Digitla und Lyft erwartet.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte und die US-Futures litten am Morgen durchweg an Kursabgaben. Die ersten DAX-Indikationen lagen bei 12.903 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Dienstag via Xetra mit einem minimalen Abschlag von 0,02 Prozent bei 12.939,62 Punkten. Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 04. Oktober 2019 bei 11.878,98 Punkten bis zum Jahreshoch des 28. Oktober 2019 bei 12.986,37 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen. Die Widerstände wären bei 12.987 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 13.148/13.248/13.410 und 13.671 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 12.725/12.563/12.433/12.303/12.140 und 11.879 Punkten in Betracht.

