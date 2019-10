Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DWS nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das Zahlenwerk der Fondsgesellschaft sei durchwachsen, schrieb Analystin Roberta De Luca in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Stark sei die Entwicklung des verwalteten Vermögens, schwächer als am Markt erwartet hingegen die Ertragsentwicklung./ajx/la

