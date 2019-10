Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat sich gestern auf hohem Niveau eine Verschnaufpause gegönnt. Dasselbe gilt für den Dow Jones und den S&P 500. Heute Abend richtet sich der Fokus auf die Entscheidung der US-Notenbank. Gleichzeitig ist die Bilanzsaison in vollem Gange. Bei den Einzelwerten geht es heute um Apple, Beyond Meat, Amazon, Wirecard, Deutsche Bank und Bayer. Andreas Deutsch vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.