Einführung von ValidatID - eine Plattform zur Identitätsauthentifizierung

TURIN, Italien und DAYTON, Ohio, Oct. 30, 2019, der weltweit führende Anbieter von dezentraler Scheckerfassungs-Technologie, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen erweitert wird, um den Schwerpunkt auf Sicherheitslösungen zu legen. Heute bringt das Unternehmen Panini ValidatID heraus, eine innovative Softwareplattform für Identitätsauthentifizierung und Datenerfassung, die Betrug in Sekundenschnelle verhindert und gleichzeitig die Arbeitsabläufe optimiert.



"Panini wird sich immer für Innovation und Leadership in unserem Kerngeschäft der beleglosen Scheckeinziehung einsetzen", sagt Michael Pratt, CEO, Panini. "Aber wir erweitern das Unternehmen auch in eine spannende neue Richtung mit einem Fokus auf Sicherheit." Bei diesem neuen Vorhaben wird sich Panini auf die Sicherheit von Transaktionen, die Teilnehmer an diesen Transaktionen und das Umfeld, in dem die Transaktionen stattfinden, konzentrieren.

Panini ValidatID ist eine Softwareplattform, die Finanzinstituten und anderen Unternehmen dabei helfen soll, ihre kundenorientierten Prozesse zu automatisieren und sich gleichzeitig vor Identitätsdiebstahl und anderen Arten von Betrug zu schützen. ValidatID extrahiert Dokumentdaten aus verschiedenen Quellen, überprüft die Authentizität der ID durch erweiterte forensische Tests und kann die ID mit gängigen Beobachtungslisten wie OFAC vergleichen. Sobald die Kontrollen erfolgreich verlaufen sind, fließen die Kundendaten nahtlos in die gewählte Bank- oder Geschäftsanwendung ein, wodurch manuelle Fehler vermieden und kritische Transaktionsprozesse beschleunigt werden - bei gleichzeitiger Wahrung der Sicherheit des Unternehmens und der Kunden.

"ValidatID ist eine Lösung, die speziell auf das massive und weltweit wachsende Problem des Identitätsdiebstahls und des Identitätsbetrugs eingeht", ergänzt Pratt. "Mit ValidatID können Sie sicherstellen, dass die Identifikationsdaten authentisch sind und dass die Person auch diejenige ist, für die sie sich ausgibt."

Für Banker und andere Unternehmen, die eine Identitätsauthentifizierung benötigen, fungiert ValidatID als erste Verteidigungslinie in Compliance-Prozessen und verbessert das Kundenerlebnis mit Sicherheitsgarantie. Finanzinstitute werden die Lösung besonders vorteilhaft bei der Kundenregistrierung, bei risikoreichen Transaktionen und bei der Einlösung von Schecks finden.

Panini ValidatID ist mit einer Auswahl an Scanplattformen erhältlich, darunter die Scheckscanner Panini Vision neXt und EverneXtsowie kompakte ID- und Passscanner.

ValidatID wird auf der dieswöchigen ABA-Jahrestagung in Seattle, Washington vom Panini-Team eingeführt. Besuchen Sie Stand 705 oder senden Sie eine E-Mail an panini.marketing@panini.com , um eine persönliche Demo anzufordern. Die Plattform wird auch in den WBR Future Branches in Austin, Texas, vom 18. bis 20. November vorgestellt.

Über Panini

Das in Turin, Italien, gegründete Unternehmen Panini ermöglicht es seinen Kunden seit über siebzig Jahren, von den Veränderungen auf dem globalen Zahlungsverarbeitungsmarkt zu profitieren. Panini blickt auf eine lange Geschichte der technologischen Innovation zurück und nutzt die Expertise des Unternehmens in Forschung und Entwicklung. Die marktführenden Lösungen von Panini basieren auf modernsten technischen Ressourcen und einer nach ISO 9001 zertifizierten Produktion. Panini verfügt über die weltweit größte installierte Basis von Scheck-Abbildungssystemen und bietet eine wachsende Palette von Filialtransformationslösungen, darunter intelligente Erfassung, Sofortausgabe und sichere Identitätsoptionen für eine zuverlässige und benutzerfreundliche Kundenauthentifizierung. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über direkte Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und in Brasilien, die die Märkte Nordamerika bzw. Lateinamerika abdecken.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.panini.com .

Jessica Back, Communications

jess.back@panini.com

+1 937.291.2195