Mit einer starken Performance hat die Aktie des Industriekonzerns Siemens in den vergangenen Wochen überzeugt. Doch die Quartalszahlen im August hatten enttäuscht - aufgrund der pessimistischen Aussagen bleiben die Anleger skeptisch, ob die Erwartungen erfüllt werden können. In der kommenden Woche wird es spannend.Mehrere wichtige Termine stehen in der kommenden Woche bevor. Zunächst wird am Montag, den 4. November, die Tochter Siemens Healthineers Zahlen präsentieren. Beim Medizintechnikkonzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...