Spannender könnte die aktuelle Lage bei dem Fleischersatz-Spezialist Beyond Meat wohl nicht sein. Es treffen gleich zwei unterschiedliche Faktoren aufeinander welche die Frage aufwerfen was nun zu tun ist.Erstens endete gestern die Lockup-Frist für die Erstinvestoren. Diese dürfen nun nach ihren günstigen Einstiegskursen erstmals Kassen machen, was einige auch getan haben und damit den Kurs massiv unter Druck gesetzt haben. Das Ergebnis: ca. 75% bis 80% aller ausstehenden Aktien sind nun im Handel. Langfristig gut, kurzfristig eine Belastung denn die neuen Stücke müssen erst verteilt werden.Von ihrem Höchstkurs bei 240 Dollar ist die Aktie mittlerweile um 66% auf aktuell 84 Dollar gesunken. Damit notiert die Aktie aber noch immer satte 230% über dem Emissionskurs. Das von uns in dieser Phase avisierte Kursziel von 100 Dollar wurde damit unterschritten, siehe Chart weiter unten. Unsere Erwartung war das nur das Gap zwischen 100 und 120 geschlossen würde.

