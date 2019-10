Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Airbus vor der Telefonkonferenz zu den Zahlen für das dritte Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 161 Euro belassen. Die Kürzung der Auslieferungsziele für 2019 und in der Folge die Senkung der Prognose für den freien Cashflow überschatteten ein ansonsten solides Quartal, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Telefonkonferenz werde es darum gehen, in welchem Ausmaß die Kürzungen auf zeitliche Verschiebungen zurückgingen./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2019 / 06:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0000235190