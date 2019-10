Drei Dax-Konzerne haben neue Zahlen vorgelegt. Insgesamt geben die neuen Berichte dem Leitindex wenig Unterstützung für eine Rally-Fortsetzung.

Der deutsche Leitindex steht wohl vor einer erneuten Verschnaufpause. Zum Handelsauftakt notiert der Dax unverändert bei 12.939 Punkten. Bereits gestern schloss der deutsche Leitindex zwei Punkte schwächer bei 12.939 Zählern.

Der heutige Handelstag steht unter dem Einfluss neuer Quartalszahlen von Dax-Konzernen. Deutsche Bank, Bayer und Volkswagen haben neue Geschäftsberichte vorgelegt, die sehr unterschiedlich an der Börse bewertet werden. Insgesamt geben die neuen Zahlen aber dem Leitindex wenig Unterstützung für eine Rally-Fortsetzung.

Die entscheidende Veranstaltung findet erst nach Börsenschluss in Deutschland statt. Die US-Notenbank trifft eine Zinsentscheidung. Eine Senkung um einen viertel Prozentpunkt am Abend gilt als ausgemachte Sache, alles andere wäre eine herbe Enttäuschung an den Märkten und hätte schnell fallende Kurse zur Folge.

Das Augenmerk der Finanzmarktteilnehmer dürfte heute in erster Linie auf der Kommunikation der Notenbank, speziell auf die von Fed-Chef Powell liegen.

Es geht vielmehr darum, ob die drei Zinssenkungen, die dann zu Buche stehen, das Ende sind. Wenn ja, bliebe es bei der von Fed-Chair Jay Powell versprochenen sogenannten "Mid-Cycle"-Adjustierung. Im anderen Fall wäre es ein "Zinssenkungs-Zyklus", die US-Notenbank würde dann vom Markt anders wahrgenommen.

Die Ankündigung von Neuwahlen in Großbritannien hat das Pfund Sterling am Mittwoch angetrieben. Es verteuerte sich auf 1,2880 Dollar von zuvor 1,2860 Dollar. Investoren hoffen, dass der Schritt zu einem Ausweg aus dem Brexit-Drama führt.

Das Unterhaus stimmte am Dienstagabend vorgezogenen Neuwahlen am 12. Dezember zu. Sollte Premierminister Boris Johnson wie in Umfragen vorhergesagt seine Machtposition ausbauen, könnte er den von ihm ausgehandelten Brexit-Deal durch das Parlament bringen, prognostizierte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com.

Blick auf die Einzelwerte

VW: Der Automobilkonzern spürt Auswirkungen der Autokrise. Dennoch steigt die Aktie um 0,3 Prozent. Der ansonsten stabile Wolfsburger Konzern steigerte den Betriebsgewinn in den ersten neun Monaten zwar deutlich um fast ...

Den vollständigen Artikel lesen ...