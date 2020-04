Nach der starken Erholung am Mittwoch können die Preise für Rohöl auch am Donnerstag kräftig zulegen. Am Nachmittag verteuert sich das Barrel US-Öl (WTI) um knapp 30 Prozent, der Preis für die Nordseesorte Brent steigt um zehn Prozent, Marktexperten erklären die Kurserholung mit der Hoffnung auf mögliche Produktionskürzungen in den USA sowie mit der Drohung Trumps gegenüber dem Iran.Donald Trump hat dem iran gedroht, die USA würden alle iranischen Kanonenboote zerstören, die amerikanische Kriegsschiffe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...