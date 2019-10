Die Erzeugerpreise im Produzierenden Bereich sind im September den dritten Monat in Folge zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sanken sie um 1,1 Prozent, nach Rückgängen von 0,8 bzw. 0,2 Prozent in den beiden Vormonaten August und Juli, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Zum Vormonat August blieben die Preise indessen unverändert.Sinkende Preise bei Energie (minus 5,4 Prozent) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...