FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank will die für die Komplettübernahme der Tochter Comdirect notwendigen Anteile bis Nikolaus einsammeln. Die Aktionäre der Comdirect können ihre Aktien bis zum 6. Dezember andienen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Übernahmeangebot. Die Mindestannahmequote liegt bei 90 Prozent. Die Bank bekräftigte, den bereits bekannten Angebotspreis von 11,44 Euro je Aktie nicht erhöhen zu wollen. Am Mittwochmorgen wird die Aktie allerdings unverändert zum Vortagesschluss bei 13,52 Euro gehandelt.

Das Angebot je Aktie entspricht einer Prämie auf den unbeeinflussten Schlusskurs am 19. September von 25 Prozent. Seinerzeit hat die Commerzbank im Rahmen ihrer "Strategie 5.0" angekündigt, die Direktbanktochter mit Sitz in Quickborn komplett in Haus zu holen. Sie erhofft sich davon Synergien und Skaleneffekte. Sie hält bereits 82 Prozent an der Comdirect.

"Wir machen den Aktionären der Comdirect ein attraktives Angebot", sagte Commerzbank-Chef Martin Zielke laut Mitteilung. "Dass die Comdirect-Aktie zuletzt über dem Angebotspreis notierte, ist aus unserer Sicht Spekulationen über eine mögliche Erhöhung des Angebots geschuldet." Diese werde es aber nicht geben.

Sollte die Beteiligungsschwelle nicht erreicht werden, will die Commerzbank statt eines verschmelzungsrechtlichen Squeeze-outs Maßnahmen für eine direkte Verschmelzung ergreifen. In einem solchen Fall würden die Aktionäre der Comdirect für ihre Anteile Commerzbank-Aktien erhalten. Das Tauschverhältnis würde auf Basis von Gutachten zum Wert der Comdirect und der Commerzbank bestimmt.

October 30, 2019

