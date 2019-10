Berlin (ots) - "Jagd durch Berlin" - so heißt die Titelgeschichte in dem Comic-Klassiker Disney Lustiges Taschenbuch 526. Pünktlich zum 30. Jubiläum des Mauerfalls rasen die Stars aus Entenhausen kreuz und quer durch die Hauptstadt. Die preußischen Kronjuwelen wurden aus dem Schloss Charlottenburg gestohlen und sie sind, wie sollte es anders sein, bei Dagobert Duck versichert. Eine Katastrophe angesichts der Summe, die der Geizhals löhnen müsste, blieben die Klunker verschwunden. Selbstverständlich eilen die Neffen und Donald Duck zu Hilfe, um das königliche Geschmeide wieder aufzutreiben. Leichter gesagt, als getan. Die Schurken hetzen von einer Berliner Sehenswürdigkeit zur nächsten und versuchen so ihre Verfolger abzuhängen. Angefangen bei den Pandas im Zoologischen Garten geht es weiter durch das Naturkundemuseum vorbei am Brandenburger Tor bis hin zur East Side Gallery, wo sich der filmreife Showdown abspielt. Sicherlich ein weiteres Berliner Ereignis, welches Geschichte schreiben wird.Das LTB 526 "Jagd durch Berlin" (6,50 EUR) feiert ab dem 5. November 30 Jahre Mauerfall mit neun Geschichtsträchtigen Comics: Jagd durch BerlinWas morgen passiert ...Teil 1: Eine grausige GegenwartTeil 2: Eine nebulöse NachrichtTeil 3: Ein verrückter VorfallTeil 4: Ein tückischer TrendTeil 5: Eine gigantische GefahrTeil 6: Eine raffinierte RettungDie Würze des LebensEin vollkommen verdrehter TagGenie gegen LeuchteDer Casus FossilusDer Irrflug der LibelleAm Puls der ZeitWirre Wege durch BerlinWie Donald und Dagobert den Mauerfall 1989 in Berlin erlebt haben,können neugierige Entenhausen-Fans im Micky Maus-Magazin #23/19 abdem 31. Oktober nacherleben.Weitere Informationen auf unserer Homepagewww.lustiges-taschenbuch.de.Für Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an denPressekontakt. Pressekontakt:Anja AdamPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/4418180