RIB Software SE (WKN: A0Z2XN) knüpft an die starke Entwicklung der ersten Jahreshälfte an. Laut heute vorgelegten 9-Monatszahlen steigerte der Bausoftware-Anbieter seine wiederkehrenden Umsätze (ARR) im dritten Quartal um 112% auf 25,7 Millionen Euro. Auf Konzernebene erwirtschaftete RIB in den ersten 9 Monaten mit fast 152 Millionen Euro 60% mehr Erlöse.

Das zeigt das Wachstumstempo, mit dem Microsoft-Partner RIB nach wie vor unterwegs ist. Die ambitionierten Wachstumsziele sind vom Management genauso vorgegeben. Dieses wollte ausgehend vom Q4 2018 "die Umsätze in 13 Quartalen durchschnittlich um 30-60% steigern". Nach nur vier Quartalen habe man bereits "das obere Ende" des Zielkorridors erreicht, so RIB heute.

