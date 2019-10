Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In den USA dürften die Mitglieder des Federal Open Market Committee (FOMC) der US-Notenbank heute die dritte Leitzinssenkung in Folge beschließen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Mit der erneuten Reduzierung der FED Funds-Rate um 25 BP auf 1,50 bis 1,75% würde der Umfang der von FED-Chef Jerome Powell als "Versicherung gegen einen Abschwung in der Mitte des aktuellen US-Konjunkturzyklus" beschriebenen Lockerung der Geldpolitik ein ähnliches Niveau annehmen wie 1995 und 1998. Im damaligen Wirtschaftsaufschwung habe man ebenfalls jeweils dreimal an der Zinsschraube nach unten gedreht und damit den seit 1991 andauernden konjunkturellen Boom nochmals (bis 2001) verlängert. Vor dem Hintergrund ihrer weiterhin konstruktiven BIP-Prognosen würden die Analysten mit einem analogen Vorgehen der FED im laufenden Konjunkturzyklus rechnen. Für 2020 würden sie daher ein unverändertes Leitzinsniveau unterstellen. ...

