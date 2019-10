Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute erweitert das italienische Tesoro zwei konventionelle BTPs im mittel- bis langfristigen Laufzeitbereich und eine Nullkuponanleihe April 2025, so die Analysten der Helaba.Das Emissionsvolumen betrage insgesamt bis zu 6,25 Mrd. EUR. Zusammen mit der Bobl-Aufstockung um 3 Mrd. EUR sei das Angebot am europäischen Primärmarkt für diese Woche bereits erschöpft. Das Umfeld für die Auktionen sei vor dem Hintergrund der sehr hohen Rückflüsse insbesondere aus Italien und Spanien günstig. Dennoch hätten sich die Renditen in Italien in den letzten Wochen von ihren Tiefständen etwas abgesetzt. Zehnjährige BTPs würden bei etwa 1,10% im Vergleich zu 0,80% Anfang Oktober rentieren. Im 2-jährigen Laufzeitbereich würden die Aufschläge von etwa 13 BP auf zuletzt -6 BP etwas geringer ausfallen. ...

