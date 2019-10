Puma erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 78,66 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche sind im Durchschnitt um -0,51 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +79,17 Prozent im Branchenvergleich für Puma bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,24 Prozent im letzten Jahr. Puma lag 83,9 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in die. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...